Телеведущего Александра Васильева могут признать иноагентом из-за переводов от украинских поклонников за курсы про стиль и моду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, после переезда во Францию Васильев организовал закрытый клуб по интересам, где проводил онлайн-уроки и обучал всех желающих красиво одеваться. В программу входили дистанционные консультации, лекции, разборы образов. Были и индивидуальные занятия — от подготовки к свадьбе до полного перезапуска стиля. Цена составляет около 24 тысяч рублей в месяц для новых участников и 16 тысяч для постоянных.

Кроме того, имеется и возможность лично пообщаться с телеведущим: офлайн-консультация обойдется более чем в 550 тысяч рублей, причем визиты в Россию полностью исключены. Такой подход возмутил общественников, которые подали обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст.

Александр Васильев раскрыл свой заработок в «Модном приговоре»

Особое внимание Васильев уделяет переводам с Украины: прямые транзакции от украинцев он брать боится, из-за чего просит проводить оплату через сторонние карты с конвертацией гривны в евро или доллары. Активисты обращают на это особенное внимание в своих письмах.

Напомним, что Васильев уехал из России в 2022 году. Телеведущий обосновался в частном доме во французском Оверни.