Неудачная пластика, алкоголизм, личная жизнь: где сейчас Татьяна Догилева

Актриса Татьяна Догилева в последнее время редко появляется на светских мероприятиях. News.ru рассказал, что известно о ее выходах в люди, последних событиях и личной жизни.

Последние новости о Догилевой

Недавно Догилева посетила церемонию Ассоциации продюсеров кино и телевидения, на которой торжественно подвели итоги 2025 года. Звезда хорошо выглядела, много улыбалась и позировала фотографам.

«Я стараюсь видеться с родными, с дочкой. Но самое забавное, что чаще всего я вижусь с бывшим мужем. Развод — это всегда тяжело, но мы так много пережили, что все равно остаемся родными людьми. Я могу обратиться к нему по любому вопросу, и он всегда поможет», — поделилась она деталями личной жизни.

Личная жизнь

В студенческие годы актриса встречалась с народным артистом России Юрием Стояновым. По словам Догилевой, он был «героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию». Он прибыл в Москву из Одессы и уже был при деньгах.

«Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий, но к концу второго курса женился на прекрасной девушке», — вспоминала она.

В 1978 году актриса вышла замуж за помощника режиссера Александра, с которым они познакомились на съемках фильма «Безбилетная пассажирка». Брак рухнул через три месяца.

Вторым супругом стал сатирик Михаил Мишин — вместе с ним Догилева прожила с 1990 по 2008 год. В браке у них родилась дочь Екатерина. Актриса признавалась, что разрушила его прошлую семью.

«Мы расставались, он уходил, потом возвращался. Не все гладко было в этих отношениях, но они закончились браком. Мне нравилось быть женой, мы были интересной парой: он — писатель, я — актриса. Но я не сумела состояться как жена», — рассказывала она.

Проблемы с алкоголем и пластика

В начале 00-х Татьяна Догилева столкнулась с алкогольной зависимостью. В этот у актрисы умерли отец, мать и брат. Она признавалась, что состояние было настолько тяжелым, что ей пришлось лечь в психиатрическую больницу, а на почве пристрастия к спиртному у знаменитости развилась депрессия.

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — рассказывала знаменитость в 2011 году.

Много лет назад Догилева сделала неудачную пластическую операцию, сильно изменившую черты ее лица. Кроме того, за последние годы артистка заметно поправилась. При этом сама Татьяна признается, что перестала бороться за молодость и «перешла в другую возрастную категорию».

Творческая деятельность

Догилева продолжает активно сниматься. В 2025 году она сыграла в сериалах «Аллигатор», «Мэр поневоле» и «Золотая кровь». Также в работе с ней находятся проекты «Северное сияние», «Последний богатырь. Колобок», «Паша», «Намасте, Магадан!», «Анна К», «Космическая Машка», «Между нами, девочками».