Екатерине Волковой из "Ворониных" удалили опухоль

На днях Екатерина Волкова сообщила, что у нее обнаружились проблемы со здоровьем. В результате популярная актриса даже перенесла хирургическое вмешательство.

Недавно Екатерина Волкова прошла диспансеризацию, в результате которой обнаружила проблемы с щитовидной железой. Вскоре она легла на операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, опухоль удалили, и актриса уже вышла на связь с поклонниками.

Для начала артистка отметила, что из тех людей, кто обращается ко врачам только в крайнем случае. При этом если дело касается ее близких или домашних питомцев, то она мчится к медикам при "любом чихе". Но тут Волкова все же собралась и сама прошла "базовое обследование", которое и показало, что ее здоровье пошатнулось.

"Оказалось, что нашли кое-что в одном месте, и еще кое-что в другом. Всё решаемо, не фатально, но факт остается фактом, без симптомов процессы уже шли", - сообщила Екатерина.

Волкова призвала людей обследоваться и не ждать боли.

"Я не призываю жить в клиниках или паниковать из-за каждого прыщика. Я призываю к скучной, рутинной, взрослой дисциплине: раз в год приходить к гинекологу, делать УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, сдавать базовые анализы", - перечислила актриса в своем официальном телеграм-канале.

Екатерина заключила, что сейчас не только темп жизни ускорился, но и развитие болезней тоже. Далее актриса сообщила, что после операции выписалась и уже находится дома.