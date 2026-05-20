Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись

59-летний режиссер Федор Бондарчук и 37-летняя актриса Паулина Андреева официально развелись после семи лет брака. Решение мирового суда Даниловского района опубликовано в информационной системе столичных судов.

© Российская Газета

Заседание по делу состоялось 19 мая, инициатором разрыва отношений стала звезда "Оттепели" и "Метода". Согласно документам, в браке она носила двойную фамилию Андреева-Бондарчук.

Совместная история постановщика и артистки началась в 2015 году и вызвала немалый резонанс - ради возлюбленной режиссер ушел от супруги Светланы, с которой прожил четверть века. Четыре года спустя они поженились, в 2021-м у пары родился сын Иван.

В 2020 году увидел свет сериал "Псих", в котором актриса дебютировала как автор сценария, сам Бондарчук выступил режиссером.

В марте 2025-го Андреева опубликовала в соцсети совместное заявление о прекращении супружеских отношений, позже запись была удалена.