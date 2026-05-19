Бритни Спирс вернулась в соцсети после скандала в ресторане

44‑летняя Бритни Спирс вновь появилась в соцсетях — спустя день после сообщений о скандале в ресторане. Певица станцевала на камеру в ярко‑розовом мини‑платье с глубоким вырезом.

«Яркие дни», — написала она.

Накануне СМИ сообщили о неоднозначном инциденте с участием Спирс в ресторане. По данным TMZ, поведение певицы было хаотичным: она якобы кричала, имитировала лай и ходила по залу с ножом, взятым со своего стола. Журналист Джефф Снайдер, который стал свидетелем ситуации, рассказал, что артистка постоянно вставала и садилась, перемещалась по залу во время ужина с двумя спутниками.

Представитель певицы решительно опроверг драматизацию ситуации. По его версии, Бритни спокойно ужинала в компании ассистента и телохранителя и просто рассказывала историю о том, как её собака лаяла на соседей.

Ранее певица добровольно легла в реабилитационную клинику после ареста за вождение в нетрезвом виде. Источник, близкий к звезде, говорил, что после завершения курса Бритни «чувствует себя очень хорошо».