Олег Газманов борется с бессонницей в гастролях по регионам: «Выжить как-то надо»

74‑летний Олег Газманов признался, что страдает от бессонницы на фоне плотного графика. Артист гастролирует по регионам страны и почти не спит. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

«Вчера у меня был ещё один концерт, позавчера — ещё, а завтра — вот я на промежутке таком прилетел — и завтра у меня концерт в Волгограде, послезавтра — в Самаре. Поэтому ощущение такое, что выжить как‑то надо», — поделился певец.

Артист отметил, что перепробовал разные способы борьбы с бессонницей, но ни один из них не сработал.

«Лёг спать уже и вроде заснул. В 3:30 меня как подкинуло. Я последние три дня в таком состоянии дурацком», — пожаловался Газманов.

Ранее Олег Газманов прокомментировал слухи о проблемах с позвоночником и назвал их бредом. Музыкант подчеркнул, что регулярно выполняет специальные упражнения для поддержания физической формы и с гордостью отметил, что в свои 74 года в состоянии делать такие элементы, на которые способен далеко не каждый ровесник.