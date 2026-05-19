Цекало вышел в свет с женой, перенесшей операцию на спине

Избранница шоумена Дарина Эрвин на днях перенесла операцию. Судя по всему, восстановилась она весьма быстро.

Шоумен Александр Цекало и его супруга, модель Дарина Эрвин, вместе уже более семи лет. Пара поженилась в 2019 году и сейчас в основном проживает в США. Однако возлюбленные время от времени прилетают и в Россию. Как раз сегодня они стали гостями премии АПКиТ. Фотографии звездной парочки с красной дорожки опубликовали в издании «СтарХит».

Выход в свет для 34-летней Эрвин стал настоящим испытанием. Дело в том, что совсем недавно она перенесла операцию на позвоночнике. Несмотря на это, девушка выглядела потрясающе. Она блистала в дерзком мини-платье с глубоким декольте. На ногах Дарины красовались туфли на высоком каблуке. Александр же предпочел строгий стиль тотал-блэк. Весь вечер он не отходил от молодой жены. В какой-то момент Цекало что-то прошептал ей на ухо. Дарина весело рассмеялась.

Напомним, несколько дней назад модель рассказывала в соцсетях о проблемах со здоровьем. Все началось с похода Дарины к массажисту, действия которого усугубили ее травму — межпозвоночную грыжу. Журналисты издания пишут, что жене Александра Цекало помогли в Москве. Врачи столичного центра осмотрели пациентку и сразу отправили ее на операционный стол.