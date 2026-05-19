Пегова с ужасом вспоминает брак с Орловым: "Я не была собой ни секунды"

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов прожили в браке чуть больше пяти лет, а потом грянул развод. Для многих объявление о разрыве артистов стало шоком, хотя звезда сериала "Маша в законе" признается, что отношения с Орловым уже давно трещали по швам.

По словам Ирины, в браке с коллегой по сцене она была глубоко несчастна, поскольку супруг подавлял ее. Тяжелым получился и развод.

"Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так... Но это был единственный выход из этой ситуации", — призналась актриса в программе "Однажды".

Спустя годы Пегова поняла, что развод стал "обретением себя". "Потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали", — поделилась Ирина.

Актриса утверждает, что с бывшим мужем ей не удалось сохранить дружеские отношения — они контактируют только по вопросам воспитания повзрослевшей дочери. Сам Дмитрий, к слову, считает это абсолютно нормальным.

"С дочерью у нас максимально дружеские отношения, с Ириной у нас нет дружеских отношений. Люди для того и разводятся, чтобы прекратить отношения", — говорил Орлов в одном из интервью.

После разрыва с коллегой Пегова долго не могла устроить личную жизнь и найти нового спутника. Но в прошлом году Ирину стали замечать в компании обаятельного мужчины. Оказалось, что Пегова счастлива в отношениях с Сергеем Мариным. Артисты познакомились два года назад на съемках исторической драмы "Царская прививка", где Пегова сыграла Екатерину II, а Марин — графа Орлова.

Сергей красиво ухаживал за Ириной, приходил на ее спектакли с букетами. Марин на 9 лет младше Пеговой. Но, похоже, это ничуть не волнует актрису.