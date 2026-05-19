Тимур Родригез и Катя Кабак вышли в свет после объявления о помолвке

Тимур Родригез и его возлюбленная Катя Кабак вышли в свет после объявления о помолвке. Пара появилась на премии АПКиТ. Артист с удовольствием общался с журналистами, но информации о грядущей свадьбе не озвучил. Родригез отшучивался в своём фирменном стиле.

Напомним, что в конце апреля Родригез поделился в своём личном блоге радостным событием: он сделал предложение своей возлюбленной Кате Кабак. В честь помолвки пара провела стильную романтическую фотосессию у столичного кинотеатра «Художественный».

Отношения Родригеза и Кабак начались на фоне громкого бракоразводного процесса артиста. Он развёлся с Анной Девочкиной в мае 2025 года после 16 лет совместной жизни. Не так давно женщина заявила, что ей не хватает миллиона рублей алиментов на содержание детей в Испании — в ответ артист предложил ей с детьми вернуться в Россию.