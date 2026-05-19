Юлия Михалкова рассказала о ревности со стороны жён актёров «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова, бывшая участница шоу «Уральские пельмени», поделилась воспоминаниями о работе в коллективе и отношениях с жёнами коллег. Артистка призналась, что поначалу они относились к ней с недоверием.
Со временем отношения наладились настолько, что сама актриса начала оберегать коллег от излишнего внимания поклонниц.
«Через какое‑то время я уже даже стала следить за ребятами, чтобы это повышенное женское внимание не причинило вреда их семьям. За ними там вьются просто — и стар и млад, как говорится. А популярность они набирают и набирают. От поклонниц иногда отбоя нет, но я как своим каблучком стукну — и сразу же все разбегутся», — высказалась артистка.
Актриса входила в состав проекта с 2009 года и покинула его спустя 10 лет. Ранее она призналась, что не жалеет об уходе из «Уральских пельменей».