Белорусский комик пошутил в Польше и оказался под угрозой депортации

Белорусский стендап-комик Павел Кривец может быть депортирован из Польши из-за шуток про президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на YouTube-шоу «Низкие умы».

По словам комика, с ним связался юрист, который предупредил о возможной депортации. Юрист также добавил, что в отношении комика было начато производство дела. Поводом для него стала шутка о том, что Навроцкий хочет переписать конституцию Польши.

«Мне написал юрист, что могут депортировать на 10 лет за угрозу национальной безопасности», — рассказал Кривец.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что из страны выдворят россиянина, который может быть связан с организованной преступностью.