Гузеева проигнорировала юбилей Кудрявцевой: Лера молчать не стала

Сегодня, 19 мая, свой день рождения отмечает известная российская телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева. Звездной блондинке исполнилось 55 лет. С самого раннего утра именинница получает множество теплых пожеланий от членов семьи, коллег и друзей.

А несколько часов назад Лера решила выйти на связь и со своими преданными поклонниками. Виновница торжества предстала перед ними со слезами на глазах. Плачущая ведущая призналась, что ее до глубины души растрогали все поздравления и пожелания.

«Меня все довели до слез в хорошем смысле слова. Столько приятных слов... Я не знаю, чем это заслужила. Спасибо огромное, что вы у меня есть», — обратилась к публике Кудрявцева.

Именинницу уже поздравили многие знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Эвелину Бледанс и певицу Валерию. Однако ее давняя приятельница Лариса Гузеева публично пока молчит. При этом в соцсетях она активна. Вместо юбилея Кудрявцевой Гузеева публично поздравила совсем другого человека. Лариса опубликовала пост, посвященный дню рождения дизайнера Эммы Салимовой.