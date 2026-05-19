"Руки Вверх" впервые за 14 лет выпустят новый альбом

Группа "Руки Вверх" анонсировала первый за 14 лет студийный альбом "Врубай на полную" из 15 новых песен, релиз стартует 22 мая и будет выходить синглами каждую пятницу. Об этом на пресс-конференции рассказал лидер коллектива Сергей Жуков.

"Я человек, который очень трогательно относится к каждой песне. Мог бы выпустить этот альбом уже очень давно. Но порой для этого нужно 14 лет. <…> Каждая песня - это для нас вызов. Пятнадцать новых песен, никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов. Абсолютно новые песни", - сказал он на пресс-конференции.

Обложка и название нового альбома "Врубай на полную", по словам артиста, станет оммажем ранним альбомам "Сделай погромче" и "Сделай еще громче".

"Понятно, что прошло время и теперь мы можем позволить себе уже "врубить на полную", - объяснил артист, отметив, что релиз выйдет на кассетах и дисках.

По словам Жукова, главной особенностью альбома станет решение выпускать его не сразу, а отдельными синглами.

"Каждую пятницу, начиная с моего дня рождения, 22 мая, будет выходить новая песня все лето, как раз до концерта в Лужниках, где откроется еще семь-восемь новых песен", - рассказал он, добавив, что, в отличие от прочих артистов, группа может уже ничего не доказывать и не "рваться в чарты".

Так, клип на новый трек "Сияние" уже снят - в нем приняли участие более 300 человек.