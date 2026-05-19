Лазарева* продолжает вести успешный бизнес в России

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оказалась единственной знаменитостью-иноагентом с успешным бизнесом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, Лазарева получает доход со своей компании «Каванта Принт». Предприятие специализируется на изготовлении ежедневников и деловой кожгалантереи по индивидуальным проектам. За 2025 год фирма заработала 1,3 миллиона рублей выручки с чистой прибылью в 224 тысячи рублей.

Как отмечает Baza, Лазарева также является учредителем типографии «Мир ежедневников». Счета этой компании заблокированы из-за несданной налоговой декларации, финансовая отчетность отсутствует, а задолженность по кредитам и обязательным платежам достигла почти 900 тысяч рублей.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. Она проживает в Испании. В 2022 году ее внесли в список террористов и экстремистов.

5 марта 2026-го Лазареву вновь заочно приговорили к 7 годам колонии. В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете.