Дочь Михаила Турецкого сообщила о рождении сына от суррогатной матери в Бишкеке

Дочь Михаила Турецкого, Наталья, сообщила о рождении сына от суррогатной матери. Малыш появился на свет в Бишкеке.

Турецкая поделилась снимками из роддома в личном блоге в запрещённой в РФ соцсети.

«Были моменты, когда уже хотелось опустить руки, но, смотря на эти кадры, я так благодарна себе, что этого не сделала и нашла в себе силы дойти до конца», — заявила предпринимательница.

Турецкая не скрывает, что прошла более 10 процедур ЭКО, чтобы забеременеть. Однако попытки были безрезультатными. В 2022 году беременность всё же случилась, но у плода диагностировали синдром Дауна, и Турецкая решилась на аборт.

Напомним, Наталья состоит в браке с предпринимателем Дмитрием Гилевичем. У пары уже есть сын Ваня и дочь Лена.

