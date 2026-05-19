Елизавета Моряк прокомментировала предложение «прекращать рожать»

Актриса Елизавета Моряк, беременная третьим ребенком, назвала «очень смешным» совет прекратить рожать каждый год, который ей дали пользователи соцсетей. Ее ответ приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее актриса и ее муж режиссер Сарик Андреасян узнали пол будущего ребенка и поделились радостью в соцсетях, опубликовав кадры с гендер-пати. Супруги воспитывают двух дочерей и сейчас ждут сына.

«Вообще-то я не рожала в 2024-м. Я рожала в 2023-м, в 2025-м, рожу в 2026-м. Сарик, мне говорят, что можно прекращать рожать каждый год, чтобы я перестала быть твоей рабыней», — заметила актриса, обратившись к мужу.

Ранее Елизавета Моряк заявила, что столкнулась с травлей в соцсетях из-за своей роли в фильме «Война и мир». Она отметила, что среди прочего ей пишут, что автор романа Лев Толстой «перевернулся в гробу» из-за выбора на роль Элен Курагиной беременной актрисы.