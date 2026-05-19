Раскрыт заработок Чумакова на своем караоке-баре

Караоке-бар певца Алексея Чумакова принес почти 19 млн рублей прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артист не стал создавать бизнес с нуля. В 2023 году он приобрел 45% доли в компании «Караоке №1». Бар к тому моменту существовал уже почти 15 лет и давно работал в центре Москвы. Показатели изначально были скромными: в 2022 году выручка фирмы составляла 43 млн рублей при прибыли всего в 278 тысяч рублей.

К 2025 году ситуация изменилась. Выручка выросла до 71 млн рублей, а чистая прибыль — до 19 млн рублей. Долгов перед налоговой у бизнеса нет, а лицензия на работу имеется. При этом в 2024 году бар получил иск от «Стройэнергокомплекта» на 429 тысяч рублей. Тогда же Чумаков заявил, что не имеет отношения к бизнесу.

«В свое время я инвестировал в караоке-бар, сейчас мне принадлежит небольшая доля, но фактически я не считаю этот бизнес своим и в его развитии не участвую», — говорил он.

Канал отмечает, что история с проектом выглядит позитивной, а решение не открывать «авторский ресторан имени себя» оказалась для Чумакова удачной.