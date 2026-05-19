Фадеев обвинил Андрея Черкасова в многолетнем обмане с авторскими правами

Максим Фадеев заявил, что гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов на протяжении многих лет обманывал его в вопросах авторских прав. По словам продюсера, он ждал уголовного преследования Черкасова несколько лет, пишет 360.ru.

© Super.ru

Фадеев утверждает, что речь идет о подделке документов конца 1990-х годов, связанных с правами на его музыкальные произведения, включая проекты певицы Линды (Светлана Гейман). По его словам, его подписи якобы были подделаны, а права на музыку незаконно переданы третьим лицам.

Продюсер также отметил, что подобные судебные споры велись и другими артистами, а за последние десятилетия доходы от его песен могли получать посторонние люди.

«Одним словом, я очень счастлив, что наконец-то стали догонять тварей и наказывать их», — сказал Фадеев.

Ранее сообщалось, что суд признал вдову Вячеслава Добрынина потерпевшей по делу о мошенничестве. А Черкасов, обвиняемый в мошенничестве с авторскими правами, останется в СИЗО до конца лета.