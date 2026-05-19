Сольная карьера, громкие скандалы, госпитализация дочки: тайны Евы Польны

С начала карьеры Ева Польна сохраняла тайну личной жизни. Из-за этого публика была удивлена, когда узнала, что у артистки растет дочь от бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Starhit вспомнил биографию знаменитости в день ее 51-летия.

«Гости из будущего» и сольная карьера

Елена Польная родилась в Ленинграде 19 мая 1975 года в семье военного врача и инженера-технолога. Ее папа был поляком, так что в детстве девочка часто посещала близких в городе Лодзь возле Варшавы. Лена усердно училась в школе с английским уклоном, занималась танцами и вокалом.

После окончания школы Польная не знала, чем заниматься дальше. В результате она получила специальность библиотекаря-библиографа, но по профессии не работала ни дня — увлечение музыкой со временем затмило все остальные интересы. С 1994 года Елена выступала в качестве бэк-вокалистки группы «А-2», а параллельно исполняла рок-баллады в клубах.

Спустя два года певица познакомилась с Юрием Усачевым, искавшим солистку для нового проекта. Так появились «Гости из будущего», а Елена Польная превратилась в Еву Польну. Артистка получила возможность реализовываться не только как исполнительница, но и как автор песен, и как костюмер, создавая уникальные наряды.

Первый альбом в стиле джангл публика восприняла прохладно, из-за чего Усачев и Польна переключили на поп. Сингл «Беги от меня» стал хитом и вскоре раскруткой коллектива занялся продюсер Евгений Орлов. Еще большая популярность свалилась на «Гостей из будущего» с переездом в Москву. Композиции «Зима в сердце», «Ты где-то», «Мой Baby» взлетели на вершину чартов, а клип на сингл «Игры», снятый во время гастролей в Лондоне, стал культовым.

В 2009 году пути Польны и Усачева разошлись, а певица начала сольную карьеру. Уже через пару месяцев она представила клип «Парни не плачут», а через год записала песни «Миражи» и «Не расставаясь». Настоящим триумфом стал сингл «Весь мир на ладони моей», который завоевал первые места хит-парадов. На фоне успеха она приняла участие в шоу «Один в один», а позднее презентовала пластинку «Поет любовь», где старые хиты «Гостей из будущего» удачно сочетались с новыми треками.

«В музыкальном плане на сегодняшний день я побывала везде. Я была поп-артистом, сейчас я инди-артист, но тем не менее остаюсь поп-музыкантом, пишу популярные песни, это фантастическая история. При этом я вне общего российского музыкального потока», — заявляла она.

Тайна личной жизни

Многие считали, что Юрия и Еву связывала не только работа, но и любовь. Польна не скрывала, что близка с Усачевым, но подчеркивала, что их отношения носили дружеский характер. Артистка стремилась не афишировать личную жизнь, из-за чего окружающим оставалось высказывать только догадки.

Например, некоторое время считалось, что у Польны роман с певцом Шурой, однако вскоре тот признался, что это был лишь пиар ради повышения интереса к «Гостям из будущего».

В 2005 году певица родила дочь Эвелин, но имени отца не называла. Спустя два года родилась вторая дочка Амалия, папой которой оказался бизнесмен Сергей Пильгун. Мужчина ответственным и заботливым отцом, однако роль супруга оказалась не для него — спустя пару лет фактический брак распался.

Тайны Польны нарушило публичное заявление Дениса Клявера в 2012 году. Музыкант поведал о том, что является папой Эвелин. Ева восприняла этот поступок как предательство.

«Да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались. Официально Денис признал факт своего отцовства спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь лезли чужие люди, и долгое время это удавалось. Даже наши приятели-артисты ничего не знали», — говорила она.

Психика Эвелин от произошедшего не пострадала, поскольку к тому моменту она знала, кто ее папа. Другой вопрос, мучавший поклонников — почему Польна и Клявер не сохранили отношения. Причин было несколько: артист закрутил роман, когда был женат на танцовщице Юлии, а чувства к любовнице со временем угасли.

Со временем Ева сменила гнев на милость и простила бывшего возлюбленного. Участник «Чай вдвоем» принимал активное участие в жизни Эвелин.

Госпитализация дочки

Ева редко рассказывала о наследницах, не желая привлекать к ним лишнее внимание. Более откровенно себя вел Клявер, который с гордостью рассказывал об успехах дочки. О проблемах наследницы родители никогда не упоминали, из-за чего в 2019 году поклонники были шокированы новостью о том, что дочь Польны оказалась в реанимации — у нее случился тяжелый приступ астмы. За жизнь девочки врачи боролись сутки.

Позднее Эвелина Бледанс пояснила, что старшая дочь Евы попросту забыла вовремя принять лекарство: упустила момент, что привело к серьезным последствиям. К счастью, сейчас близкие Евы здоровы.