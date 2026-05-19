Марина Федункив рассказала об огромном гонораре

Самый большой гонорар был получен еще в начале карьеры и оказался «страхом Божьим». Об этом актриса Марина Федункив рассказала в шоу певца Басты «Вопрос Ребром», передает «Пятый канал».

По словам актрисы, это было в то время, когда у нее не было ни менеджеров, ни агентов, и она сама вела переговоры. Она приехала на место встречи, узнала, что от нее требуется выступить на юбилее, и прямо там получила три миллиона рублей предоплаты.

«Он спросил, сколько нужно. Думаю, кого спросить, сколько я стою? Надо сейчас кому-то позвонить. Он такой, ну вам столько хватит?», - рассказала Марина Федункив.

Артистка отметила, что была в ужасе от суммы и не знала, куда деть эти деньги.

«Это был страх Божий (…) Куда я с этими деньгами? Три миллиона тогда дал. Я и в туалет с ними, и везде», - поделилась воспоминаниями Федункив.

Напомним, что сейчас звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив замужем за итальянцем Стефано Маджи. В 2024 году она родила сына, назвав его Теодором в честь своего деда. При этом мужа актриса практически не показывает, а также старается оградить от внимания журналистов и своего сына. Она подчеркивала, что семья и ребенок на данном этапе являются для нее «приоритетом номер один», и она очень выборочно принимает предложения о работе.