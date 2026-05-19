Суд установил, что авторство песен группы «Ласковый май» не принадлежит Разину

Суд в Краснодаре установил, что авторство песен группы «Ласковый май» не принадлежит бывшему продюсеру коллектива Андрею Разину.

Об этом во вторник, 19 мая, сообщили адвокаты семьи вдовы певца Юрия Шатунова Светланы.

— Только что суд признал обоснованным наши доводы в апелляционной жалобе о том, что рассмотрение дела должно было осуществляться в порядке искового производства, и вынесение решения в порядке особого производства о признании факта имеющего юридическое значение является грубым процессуальным доказательством, — рассказали юристы в беседе с ТАСС.

Они уточнили, что решение суда вступает в силу незамедлительно.

5 мая Арбитражный суд Москвы отклонил иск Николая Коржикова, одного из бывших владельцев товарного знака «Ласковый май», который оспаривал лицензионный договор, заключенный вдовой певца Юрия Шатунова Светланой. Этот договор касался передачи прав на использование песен «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Следственные органы предъявили обвинение бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину в крупном мошенничестве. Подробности дела — в отдельном материале «Вечерней Москвы».