В социальных сетях активно обсуждают фото артиста Филиппа Киркорова из калифорнийского парка аттракционов. Как сообщает «Царьград», певец посетил США, пока его ждали с концертом в ДНР.

Знаменитость на отдыхе заметил мужчина. Он встретил Киркорова в парке развлечений Six Flags Magic Mountain — они сделали совместный снимок, который оказался в Сети. Решение «поп-короля» посетить Штаты вызвало негодование среди россиян.

«Он тут снова засобирался к нам с концертом, но потом отменил выступления из-за "плотного графика". А на деле повез деньги врагу. Хватит лицемерия. Оставайся-ка ты там», — заявляют бойцы из ДНР.

Комментаторы отмечают, что музыкант улетел в Штаты сразу после Дня Победы. В стране у него есть особняк в Майами за 8 млн долларов, который он купил еще 13 лет назад. В феврале 2024 года он продавал недвижимость, однако впоследствии снял объявление.

Кроме того, комментаторы обратили внимание и на пристрастие Киркорова к западным брендам одежды — в частности, Balenciaga. Фирма запретила продавать артисту одежду в своих отделах, однако тот все равно носит кофты с большим логотипом компании.