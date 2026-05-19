Громкий скандал, развод и богатый поклонник: как живет Алсу

Заслуженная артистка России Алсу Абрамова раскрыла новые подробности скандала на шоу «Голос» с накруткой голосов во время участия ее дочери Микеллы. News.ru рассказал что об этом известно, как складывается личная жизнь знаменитости и ее карьера.

Чем прославилась Алсу

Алсу родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульме. Окончила колледж Mander Portman Woodward в Лондоне и актерский факультет ГИТИСа.

Начала музыкальную карьеру в 15 лет. Широкому слушателю она наиболее известна по композициям Зимний сон», «Иногда», «Вчера», «Весна», «Буду я любить» и другим.

Развод и новые отношения

В 2006 году Алсу вышла замуж за предпринимателя Яна Абрамова. В том же году она родила дочь Сафину, в 2008 году — дочь Микеллу, а в 2016 году — сына Рафаэля. Старшая девочка появилась на свет в США, а младшие дети — в Израиле.

В мае 2024 года Алсу подала на развод с Абрамовым. Исполнительница заявляла, что долгое время закрывала глаза на неприятные поступки бизнесмена.

«Я думаю, он был уверен в моей покорности и мягкости. Ну, потому что много лет было именно так, и вдруг я начинаю выяснять какие-то отношения и качать права. Ведь всегда все сходило с рук, скажем так», — говорила она.

Брак был расторгнут в августе 2025 года. При разводе пара делила имущество на 10 млрд рублей: по сообщениям СМИ, в него входили апартаменты в элитном жилом комплексе на Ленинградском шоссе в Москве, четырехэтажный особняк на Рублевке, коттедж в Крыму и квартиру в Лондоне.

По слухам, после развода артистка стала ходить на свидания. Она привлекла внимание богатого поклонника: им оказался 38-летний криптомиллионер, который раньше ухаживал за певицей Ольгой Бузовой.

Скандал на шоу «Голос»

В 2019 году дочь Алсу Микелла победила на шоу «Голос.Дети». Тогда зрители заподозрили ее в махинациях с голосованием. Исполнительница рассказывала, что отправляла СМС за наследницу: каждый телезритель мог отправить не более 20 сообщений, однако у артистки было два телефона, потому она отправила 40 голосов.

17 мая на Первом канале вышел выпуск шоу «ДОстояние РЕспублики», посвященный творчеству Алсу. В нем знаменитость призналась, что экс-супруг влиял на голосование.

«Я к этому никакого отношения не имела. И тем более моя дочь Микелла. Более того, когда я поняла, что идет какое-то вмешательство, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: "Пожалуйста, остановись. Не делай этого". Моя просьба была проигнорирована, потому что папа любит свою дочь и хотел сделать как лучше. Но, к сожалению, получилось так», — заявила Алсу.

Она извинилась как перед Первым каналом, так и перед всеми участниками проекта.

Возобновление творческой карьеры

После развода Алсу возобновила музыкальную карьеру. В апреле она представила новую песню «Мама не знает», которую записала с композитором Игорем Крутым.