Полиция приехала на вызов после хулиганства певца Давы

Бывший Ольги Бузовой, а также нынешний муж Мари Крайбрери Давид Манукян появился на светской премьере фильма в кинотеатре на "Мосфильме". Сюда он приехал прямиком из Минска, где доснял очередной сериал.

© Ульяна Калашникова

Артист пообщался с журналистами и поведал некоторые аспекты своей личной жизни, которые теперь обсуждает общественность. Поскольку в картине речь шла о выпускном и о том, какие нештатные ситуации там происходят, Дава вспомнил и свое детство. Оказалось, что был он далеко не пай-мальчиком.

"Я в детстве творил иногда не очень хорошие вещи. Я по своей дурости скинул гантелю с пятого этажа на подъезд, она раскололась и отлетела на машину. В итоге был помят капот автомобиля, потом пришла полиция... Ну, когда я это делал, конечно, я не думал о последствиях. И после появления полиции родители мне донесли, что так делать не очень хорошо. Я сейчас вспоминаю это и думаю: слава богу, что гантеля никому на голову не упала. Конечно, с одной стороны, ты ребёнок, и надо, чтобы родители доносили до тебя информацию, но, с другой - всего не донесешь. Я тогда был примерно во втором классе", - рассказал Давид.

Если кто ещё не знает, после расставания с Бузовой Дава окончательно остепенился и женился на коллеге- певице Мари Краймбрери. В этом браке родилась дочь Николь, недавно ей исполнился год. Поэтому некоторые вопросы были о семейной жизни артиста. Например, как он внутренне изменился в браке с Мари. Впрочем, Дава не горел желанием на них отвечать.

"Мне кажется, что как будто бы все сейчас хотят обсуждать только личное у всех, но хотелось бы и о творчестве: я потратил на фильм четыре года ( Давид сыграл в фильме и спродюсировал его- прим.авт.). Хочется разделять личное и работу. Ну, конечно, внутренняя трансформация произошла: много всего случилось, но это долгий разговор", - сообщил Манукян на премьере картины "Не одна дом 3. Выпускной". На вопрос журналистов, не хотел бы Дава для своего ребёнка звездного будущего, он ответил, что это точно не его мечта.

"Я думаю когда ребёнок подрастёт надо от его желаний исходить. Я не буду никого принуждать", - подытожил артист.