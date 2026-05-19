Отар Кушанашвили назвал Лерчек мошенницей

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили назвал заболевшую раком желудка блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, мошенницей и усомнился в тяжести ее недуга. Об этом он высказался в шоу «Каково?!», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Кушанашвили, поначалу он сочувствовал Чекалиной, однако по мере развития событий стал сомневаться в ее диагнозе. К факторам, которые повлияли на смену его позиции, ведущий отнес в том числе видео с Чекалиной из спортзала, которое сняла другая посетительница.

«Если здесь и есть болезнь, то только не та, которую они предъявили общественности. Скорее всего, там было что-то похожее на болезнь, но в эмбриональном состоянии ее перехватили. Бывает такая ситуация», — сказал Кушанашвили.

Он также задался вопросом, почему Чекалина и ее партнер Луис Сквиччиарини, рассказывая о болезни, не упоминают фамилии лечащих врачей.

По мнению ведущего, Лерчек превратила лечение от онкологического заболевания в шапито. Кроме того, он напомнил об обвинениях в адрес блогерши в мошенничестве и введении людей в заблуждение.

«Как-то быстро забылась тема, что мы вообще-то говорим о мошеннице. Мы как-то быстро отошли от этого», — заявил Кушанашвили.

Ранее сообщалось, что Чекалина ответила на обвинения во лжи о болезни. Блогерша показала шрам от операции на спине и продемонстрировала палату, в которой она будет находиться во время пятого курса химиотерапии.

В начале марта стало известно, что у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами. Блогерша проходит химиотерапию, а также лучевую и иммунную терапию.