Сергей Соседов раскритиковал репертуар и гонорары певца Shaman

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец Shaman утратил прежний уровень популярности и творческой энергии. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

По мнению эксперта, репертуар артиста стал однообразным, а новые работы не демонстрируют жанрового разнообразия. Соседов резко высказался о текущем творческом состоянии исполнителя, отметив, что тот «повторяется» и не предлагает слушателям нового материала.

Критик также подчеркнул, что при высоких гонорарах артист обязан поддерживать качество выступлений и оставаться в контакте с аудиторией. В адрес Shaman прозвучала и финансовая претензия: Соседов назвал завышенные гонорары за концерты чрезмерными.

Ранее стало известно, что Shaman заработает более 4 миллионов рублей на одном концерте в Подмосковье. Концертный зал, в котором должно быть выступление, вмещает 800 зрителей.