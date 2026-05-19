Чекалины избавились от недостроенного особняка в Подмосковье

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем Чекалин избавились от своего недостроенного особняка в элитном поселке «Агаларов Эстейт» в Подмосковье почти за миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, новый хозяин у особняка появился сразу после того, как Чекалина погасила долг в 175 млн рублей перед ФНС. Пока задолженность была, любые операции с недвижимостью были запрещены.

Утверждается, что новым владельцем стал 41-летний столичный адвокат, который работает управляющим в адвокатском бюро, а также владеет компанией, ведущей дела в области права. До недавнего времени из недвижимости у него была лишь квартира на севере Москвы стоимостью около 20 млн рублей, однако два года назад юрист продал ее.

Вилла имеет площадь в 2,2 тысячи квадратов и создавалась по проекту известного дизайнера, чья личность не разглашается. Она расположена на участке площадью 56 соток. По плану в доме будет бассейн, кинотеатр, собственные кальянная и массажная, две кухни, гостиная площадью 300 квадратов, а также отдельная квартира для персонала.

Изначально за участок просили 810 млн рублей, однако несколько дней назад цена резко подскочила на 60 млн — до 870 млн рублей. Вместе с тем юристы отмечают, что процедура смены владельца недвижимости может быть формальной — для того, чтобы защитить объект от банкротства и прочих проблем.