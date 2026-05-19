Покинувшая Россию Лера Кудрявцева осталась без денег за границей

Лера Кудрявцева много и часто путешествует. Иногда эти поездки сопровождаются большими проблемами.

Однажды популярная ведущая отправилась в Германию. Она планировала пройти процедуры, которые стоили внушительных денег. Сопровождала ее свекровь.

Женщины остановились в самом шикарном отеле Дюссельдорфа. Лера Кудрявцева и предположить не могла, к чему приведет эта поездка.

Прибыв в роскошную гостиницу, популярная ведущая и ее свекровь отправились в лобби, чтобы выпить кофе. Рядом за соседним столиком сидел респектабельного вида немец.

Планировалось, что после этого Лера Кудрявцева вместе с родственницей отправятся в клинику на запланированные процедуры. А в то время отдавалось предпочтение наличным. Поэтому популярная ведущая сняла со счета 20 тысяч евро и убрала их в сумочку.

"В ней вообще было все", - подчеркнула Лера Кудрявцева.

В результате телеведущая осталась без денег. Она уверена, что именно тот самый немец ее и обокрал.

"Немец рядом прошел, а мы заняты. Нам же завтра будут клизмы ставить. Этот немец наклоняется, у него падает шляпа рядом с моей сумкой. Я повернулась, когда он шляпу якобы поднял с пола и пошел", - рассказала телеведущая в программе "Звезды сошлись".

Лишь вернувшись в номер, Лера Кудрявцева обнаружила пропажу. В результате женщины жили два дня на 20 евро, это была единственная "наличка", которая осталась у свекрови ведущей. В дальнейшем им помогла сестра Леры Кудрявцевой. Она оплатила женщинам проживание в отеле.