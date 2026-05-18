Солистка «Винтажа» Плетнева упала со сцены и получила перелом

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева во время концерта в Москве упала со сцены прямо в зрительный зал. Несмотря на малоприятный инцидент, она быстро поднялась и продолжила выступление, полностью отработав запланированную программу. Позже оказалось, что артистка получила перелом пальца.

После концерта артистка рассказала, что чувствует себя нормально. Она также добавила, что не намерена отменять запланированный гастрольный тур.

К произошедшему певица отнеслась с юмором, выразив надежду на более спокойное проведение следующих выступлений.

— Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо, — написала Плетнева на своей странице в Instagram*.

Недавно рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимами Баста и Ноггано, рассказал о том, как на одном из последних концертов прямо на сцене потерял временный зуб. По словам артиста, это произошло, когда он исполнял шестую по счету песню.

Ранее певец Митя Фомин поделился, что упал со сцены во время концерта в курортном поселке Шерегеш Кемеровской области. Он разместил ролик с инцидентом и перевел его в шутку. Звезда выступал в леопардовой шубе и меховой шапке.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.