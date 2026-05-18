Волочкова снялась в одном пледе

Анастасия Волочкова неожиданно поделилась с поклонниками откровенным снимком. Артистка, судя по всему, снялась в одном пледе, прикрыв грудь руками на кушетке.

«Домашний массаж при свечах», — объяснила сюжет кадра знаменитость.

Комментарии балерина предусмотрительно отключила.

Ранее Волочкова вышла на связь с поклонниками в личном блоге и продемонстрировала результат перенесённой в Германии операции. Судя по антуражу, балерина засняла свои стройные ноги в своей спальне в особняке, лёжа на кровати. Знаменитость отметила, что реабилитация проходит непросто.

Балерина перенесла операцию на ноге в феврале. Анастасия остановила выбор на зарубежной клинике, объяснив это тем, что в Германии «самые лучшие врачи», а позже объяснила, что в РФ ей не давали гарантий, что она сможет выйти на сцену. После вмешательства артистка жаловалась, что близкие не проявляют интерес к её здоровью, но отмечала, что её активно поддерживала Алла Пугачёва.