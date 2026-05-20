Ирина Шейк в прозрачном наряде прогулялась по Милану

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном наряде прогулялась по Милану. Кадры публикует издание Whoopsee в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица предстала перед фотографами в черном кружевном платье люксового бренда Dolce & Gabbana, сквозь прозрачную ткань которого виднелись трусы и чулки соответствующего цвета. Кроме того, Шейк прошла мимо камер в остроносых туфлях и с небольшим кожаным клатчем.

При этом стилисты дополнили эффектный образ знаменитости колье с длинной подвеской в виде золотого креста и уложили волосы в гладкую прическу. Визажисты, в свою очередь, нанесли на ее губы ярко-красную помаду.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк позагорала в откровенном бикини для рекламы испанского бренда El Corte Ingles.