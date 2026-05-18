Жена Цекало перенесла операцию на позвоночнике

Жена продюсера Александра Цекало, модель и актриса Дарина Эрвин сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенесла операцию на позвоночнике.

Эрвин поделилась фото с процессом ее реабилитации. Сейчас модель продолжает восстанавливаться в больнице.

«Не то чтобы я бесчувственна к собственному медицинскому кризису, но как мне удается оставаться такой горячей после операции на позвоночнике?» — отметила актриса.

13 мая Дарина Эрвин пересела в инвалидное кресло после неудачного массажа. По словам актрисы, она попросила массажиста быть аккуратнее с ее спиной из-за грыжи, однако тот все равно сильно давил ей на позвоночник. Грыжа позвоночного диска сдавила спинной нерв, и нога онемела. Исправлять травму актриса отправилась в другую проверенную клинику.

Дарина Эрвин родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Корее, а затем переехала в США. Уже много лет знаменитость живет в Лос-Анджелесе и занимается живописью. В 2018 году Эрвин познакомилась с Цекало, через несколько месяцев шоумен сделал ей предложение, а через год пара поженилась.

