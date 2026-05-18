Бывший парень Шурыгиной обвинил ее в краже имущества на миллионы рублей

Криптоинвестор Святослав Гусев обвинил свою бывшую девушку Диану Шурыгину в краже вещей, сейфа с деньгами и драгоценностями стоимостью около двух миллионов рублей из квартиры, которую он использовал в качестве склада. По его словам, Шурыгина украла вещи вместе с ассистенткой Валерией. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил Mash.

Инвестор рассказал, что в связи с переездом в США он решил продать вещи, которые остались в Москве. Когда специалисты прибыли в квартиру для оценки оставшегося в квартире имущества, они обнаружили пропажу.

— Не хватало нескольких компьютеров, сабвуфера, камеры, а также сейфа, где были золотые украшения и деньги — доллары, евро, гривны, рубли — примерно два миллиона рублей. Гусев уточнил, что пропал большой сейф Xiaomi, в котором хранились наличка и золото: кольца, браслеты, украшения без бриллиантов, — передает Telegram-канал.

В ночь с 29 на 30 апреля 2024 года правоохранители задержали Диану Шурыгину в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе со Святославом Гусевым. Причиной стал шум, который раздавался из квартиры.