Лиза Моряк и Сарик Андреасян рассекретили пол своего третьего ребенка

Звездные супруги устроили гендер-пати. Кадры с праздника уже появились в Сети.

Недавно Лиза Моряк и Сарик Андреасян поделились с публикой невероятно радостной новостью. Звездные супруги заявили, что скоро вновь станут родителями. Фанаты сразу принялись гадать, кто же родится у парочки. И вот сегодня главная интрига была наконец раскрыта.

Лиза и Сарик устроили гендер-пати (вечеринка в честь будущего ребенка — прим. ред.). Актриса с самого раннего утра «как на иголках». Она делилась с подписчиками личного блога, что очень сильно волнуется. В какой-то момент актриса даже расплакалась. Ранее Моряк рассказывала, что хочет родить от Андреасяна мальчика. У пары уже есть две дочки.

Впрочем, мечта супругов сбылась — у них будет сын. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Peopletalk. Будущие родители принимают поздравления от близких и друзей.

Напомним, в семье звездной парочки уже подрастают две дочки — трехлетняя Элизабет и годовалая Шарлиз. Для Лизы будущий малыш станет третьим ребенком. У Сарика Андреасяна же есть старший сын Марк. Мальчик появился на свет 13 лет назад в браке режиссера с Аленой Тимченко.