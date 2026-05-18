Основателя группы «Ляпис Трубецкой» обвинили в оскорблении Лукашенко

Следственный комитет Белоруссии начал спецпроизводство в отношении основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка — его обвинили в оскорблении президента страны Александра Лукашенко.

Отмечается, что Михалка внесли в перечень лиц, против которых начато специальное производство. Музыканта могут обвинить в публичном оскорблении президента страны и возбуждении социальной вражды и розни. По первому обвинению ему может грозить наказание вплоть до 4 лет заключения — по второму уже до пяти.

«Михалок Сергей Владимирович, 19.01.1972 года рождения. Дата начала специального производства — 18.05.2026», — указано в перечне.

Напомним, что в 1999 году Михалок основал группу «Ляпис Трубецкой». В 2014 году она распалась на два коллектива — Trubetskoy и Brutto.

