«Прошу, помолитесь»: Айза получила результаты обследования груди

Блогерша сейчас находится в Южной Корее. Айза сделала ряд косметологических процедур, а также прошла медицинский чекап.

Недавно блогерша Айза вместе со своей семьей — сыновьями и мужем Степаном — отправилась в Южную Корею. В Сеуле звезда соцсетей успела сделать несколько косметологических процедур. Бывшая жена рэпера Гуфа перенесла лифтинг средней и нижней части лица, а также липосакцию. Позже Айза вместе с семьей отправилась на комплексный медицинский осмотр. Этот чекап, правда, принес тревожные новости.

Сегодня 41-летняя блогерша шокировала публику результатами обследования. Врачи обнаружили у нее в груди уплотнение размером более одного сантиметра. Ситуация стала полной неожиданностью — Айза всегда тщательно следила за здоровьем и каждые полгода делала УЗИ. Прошлые осмотры никаких патологий не выявляли.

«Прошу вас, помолитесь. Сейчас будут делать биопсию. Страшно», — обратилась она к фанатам.

Несмотря на панику, звезда соцсетей старается сохранять оптимизм: «Верю, что это какая-то фигня и я просто ее вырежу», — поделилась она. Результаты анализа Айзы будут готовы через 10 дней. А пока бывшая жена Гуфа надеется и верит в лучшее.