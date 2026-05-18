Мать Юлии Пересильд госпитализировали после инфаркта

64‑летнюю мать актрисы Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве после того, как у женщины случился инфаркт. В этот момент она была дома, сообщает Mash. Скорая помощь доставила родственницу звезды «Вызова» в больницу. Актриса эту информацию пока никак не комментировала.

Ранее Юлия Пересильд сообщила, что отныне не комментирует семейную и личную жизнь.

Принять такое решение её подтолкнули новости о том, что её старшая дочь бросает школу, — они появились после недавних заявлений актрисы. Дело в том, что девочка намерена окончить учёбу экстерном и не останется без аттестата. Звезду смутила формулировка, растиражированная СМИ.

В запрещённой соцсети Юлия публично обратилась к журналистам с просьбой больше не обращаться к ней с вопросами о семье и личной жизни.

