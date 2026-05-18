Работа на ТВ, материнство и мужской коллектив: судьба Марины Кравец

Единственная женщина-резидент Comedy Club Марина Кравец почти сразу зарекомендовала себя как комика, который вдобавок умеет петь. Впоследствии она не раз демонстрировала свой талант, а теперь фанаты наблюдают за ней как за телеведущей и актрисой. Starhit вспомнил биографию знаменитости в день ее 42-летия.

С радио на ТВ

Марина Кравец родилась 18 мая 1984 года в Санкт-Петербурге в семье слесаря и бухгалтера. Кроме нее у родителей были два сына, так что с детства она привыкала находиться в мужском коллективе.

Будущая знаменитость хотела попасть в музыкальную школу, однако не смогла — она пришла подавать заявку, когда в учреждении уже закончился набор. Упущенное девочка наверстала благодаря частным урокам вокала. Уже после поступления на филфак она присоединилась к команде КВН «Простофилы», где не только шутила, но и пела.

Вместе с командой Марина съездила в Сочи на фестиваль, однако из Премьер-лиги «Простофилы» вылетели быстро. Впоследствии Кравец несколько раз появлялась в отдельных играх в командах «Сборная МФЮА» и «Факультет журналистики», а в 2007 году нашла себя в работе на радио: этому помогло ее знакомство с программным директором радиостанции «РОКС» Ильей Павлюченко, вместе с которым Кравец выступала в группе «НотНет».

«Однажды выяснилось, что есть вакантное место ведущей утреннего шоу, и меня почему-то приняли "заочно". Уже знали мой голос — я записала на "РОКСе" несколько роликов. И получилось так, что я проработала там до 2011 года. Старалась поднять людям настроение, хотя в первое время мне было трудновато освоиться с графиком: шоу утреннее, а я сова», — делилась Кравец.

Параллельно артистка была актрисой питерской театральной группы «Муки Тво», а круто изменить жизнь решилась, когда увидела объявление о поиске ведущих в ночное шоу «Первый отряд» на станции «Маяк». Ради этой вакансии она переехала в Москву.

Вскоре Кравец перешла на Comedy Radio, а через некоторое время Игорь Меерсон предложил ей выступать в Comedy Club вместе с друзьями музыкантами. Певица понравилась зрителям и продюсерам и на долгое время стала единственной женщиной-резидентом шоу. Кроме того, она появилась в одном из первых выпусков в Comedy Woman.

Запомнили Марину не только по многочисленным миниатюрам, но и по юмористическим песням: «В Дубаях», «Дедушка», «Богиня дискотеки». Позднее она выступала на одной сцене с «Город 312» и «Uma2rmaн», участвовала в «Один в один!», а после в шоу «Маски».

По-новому Кравец раскрылась как телеведущая: «Главная сцена», «Руссо туристо», «Большой завтрак», «Замуж за Бузову», «Влюбись, если сможешь», «Конфетка». Певица записала песню «Как я искал тебя» с группой BrainStorm. Как актриса она появилась в комедиях «Супер Олег», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Невероятные приключения Шурика», а также в сериале «Постучись в мою дверь».

Личная жизнь и материнство

Еще во время учебы на филфаке Марина стала встречаться с сокурсником Аркадием Водаховым. Парень поддержал артистку, когда та решила переехать в Москву: влюбленные вместе устроились на Comedy Radio, где Водахов стал креативным продюсером.

В 2013 году артисты поженились, а в 2020 году впервые стали родителями — у супругов родилась дочь Вероника. Уже в 2021 году Водахов заменил Александра Дулерайна на должности генерального продюсера ТНТ.

Кравец всегда иронизировала на тему того, что пользуется влиянием супруга на работе. Например, на «Шоу Воли» на вопрос о том, чья карьера важнее, она ответила, что мужа.

«Потому что, дай Бог, если у него в карьере все хорошо, то и у меня сложится!», — шутила она.

В марте 2024 года Кравец родила дочь Валерию, однако уже через две недели вернулась к съемкам, сменив Гарика Мартиросяна в жюри «Новой Фабрики звезд». Артистка уверена, что сможет совмещать работу с заботой о двух детях, поскольку ей помогают муж и няня.