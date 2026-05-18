Певица Анна Плетнева сломала палец после падения со сцены

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Об этом она сообщила в Instagram. Плетнева встала на ноги после падения и продолжила выступать. В результате артистка сломала палец на руке и получила ссадины по всему телу. "Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо", — поделилась певица. В мае 2024-го Плетнева рассказала, как уехала с концерта на скорой помощи из-за конфетти. Как объяснила музыкантка, на первой песне одно из конфетти в виде сердца залетело ей в дыхательные пути. Артистка уточнила, что все-таки смогла провести концерт, после чего отправилась в больницу на карете скорой помощи. Поп-группа "Винтаж" была создана летом 2006 года экс-солисткой "Лицея" Анной Плетнёвой и экс-участником группы "Амега" Алексеем Романовым. Прорывом стал хит 2008 года "Плохая девочка", записанный дуэтом с Еленой Кориковой, который возглавил российский радиочарт и получил премию MTV Russia Music Awards.