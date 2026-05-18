Матвиенко объяснил зачеркнутое «International» на афишах «Иванушек»

Продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко объяснил зачеркнутое английское слово в названии группы "Иванушки International". О своем решении он рассказал в беседе с ТАСС.

Он подтвердил, что слово "International" будет зачеркнуто, пока сохраняется острота дискуссии вокруг использования англицизмов.

"Это, конечно, пиар-ход, но также это некая позиция. С одной стороны, это шутка, но с другой стороны, я абсолютно согласен, что количество англицизмов, а также англонеологизмов превысило все [нормы]", - сказал Матвиенко.

До этого солист группы Андрей Григорьев-Апполонов уточнял, что слово "International" на афишах "Иванушек" в дальнейшем будет зачеркнуто, однако официального переименования коллектива пока не произошло. О том, что слово "International" ("международный") в названии группы будет зачеркнуто, Матвиенко заявлял в марте. Он также предложил вместо ограничений на использование иностранных слов ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.