Лолита призналась в ненависти к спорту

Певица Лолита Милявская призналась в ненависти к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. Ее комментарий приводит «Пятый канал».

«Мне плевать на спорт. Я не смотрю Олимпиады, меня тошнит от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», — заявила исполнительница.

По словам Лолиты, спортсмены могут так же относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания.

«Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», — призналась певица.

Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что она хотела бы под него засыпать. Милявская уточнила, что сам юморист, женатый на актрисе Екатерине Ковальчук, не знает о ее чувствах.