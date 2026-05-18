Собчак ответила на мнение Рынской о ее нарядах

Российская телеведущая Ксения Собчак ответила на мнение журналистки Божены Рынской о ее образах в Каннах фразой «крокодил сказал доброе слово». Пост появился в ее Telegram-канале.

Рынская заявила, что Собчак не надевает на кинофестиваль пышные, не соответствующие статусу наряды.

«[Собчак] своими луками в Каннах подчеркивает, что она — просто уважительный скромный зритель. Никогда не носит ультравечернее», — высказалась она.

В свою очередь, Собчак с иронией отметила, что ей приятна данная похвала в адрес ее нарядов.

«Боже, рубрика "Крокодил сказал доброе слово" или "Мама, меня похвалила Божена". Надо сказать, тут с ней согласна полностью и рада, что хоть кто-то оценил мое четкое тз [техническое задание] стилистам каждый год — вечер, но "без претензии на звезду"», — указала ведущая.

В апреле Ксению Собчак на зарубежном показе сравнили с пчеловодом из-за образа.