Линда сделала первое заявление после допроса в МВД

Несколько дней назад исполнительницу допросила полиция. И сегодня Линда наконец это прокомментировала.

Утром 13 мая певицу Линду доставили в столичное МВД. Светлану Гейман (настоящее имя артистки — прим. ред.) допросили по старому делу об авторских правах. Эта история берет свое начало еще в конце девяностых, когда звезда прекратила работать с продюсером Максимом Фадеевым, а ее отец перестал спонсировать его проект. Сейчас Фадеев заявляет, что документы на музыку тех лет были подделаны.

Продюсер уже комментировал эту ситуацию в своих соцсетях. Он отмечал, что хочет лишь защитить свои права на песни. При этом Максим добавлял, что ему искренне жаль, что история с Линдой закончилась именно так.

Линда прокомментировала допрос в МВД и конфликт с Фадеевым

Теперь прервать молчание решила и сама певица. Около двух часов назад Линда впервые вышла на связь с подписчиками личного блога. Она тепло поблагодарила всех за мощную поддержку в столь непростой период. По словам исполнительницы, она и ее команда делают все возможное, чтобы запланированные выступления состоялись, несмотря на любые трудности.