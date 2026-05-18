Полина Диброва оказалась в центре новых скандалов

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина оказалась в новых скандалах на съемках шоу «Мастер игры». Об этом сообщает Starhit.

По словам Дибровой, ей понравился формат из-за ярких эмоций и новых впечатлений. Поначалу ей было сложно, и она попала в ряд конфликтов с другими участниками.

«Мне приходилось где-то отмалчиваться, а где-то наоборот конфликтовать, чтобы как-то себя спасти в различных ситуациях. Но могу, забежав вперед, сказать о том, что мы со всеми друзья», — сказала она.

Диброва добавила, что если бы еще раз оказалась на съемках «Мастера игры», то не стала что-либо менять в своем поведении. Подобные проекты для Полины — «точка роста», поскольку позволяют проверить себя на прочность и свои умения в коммуникации с коллективом.