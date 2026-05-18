«Что вы несете»: Юлия Пересильд жестко раскритиковала журналистов

Актриса Юлия Пересильд жестко раскритиковала журналистов из-за обсуждений вокруг ее дочери Анны. Об этом сообщает Super.ru.

Ранее СМИ сообщили, что 16-летняя Анна Пересильд якобы не планирует оставаться в школе до 11-го класса, из-за чего намерена получить аттестат экстерном. На просторах Сети ее мать увидела обсуждения того, нормально ли, что девочка бросает школу ради карьеры.

Пересильд удивилась подобной формулировке и выступила с гневным обращением к журналистам, которые, по ее словам, недобросовестно переврали цитату.

«Уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы честно достали перевирать слова. Понимаю, что из всего хочется сделать "желтуху" и "перчик", но не на столько же. Кто там бросил школу? Кто ушел из 9-го класса? Что вы несете?», — заявила Пересильд.

Артистка добавила, что бороться с «бредом» бессмысленно. Она попросила больше не обращаться к ней с вопросами о семье и ее личной жизни.