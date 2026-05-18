Юлия Барановская показала крупным планом обезображенное лицо: вот что случилось

Юлия Барановская отправилась в новое путешествие. Однако с ней случилась неприятность.

В своем официальном телеграм-канале Юлия Барановская крупным планом показала лицо, которое сильно распухло и покраснело. Дело в том, что популярная ведущая нырнула и оказалась совсем рядом с португальским корабликом. Его щупальца обожгли Барановскую.

Известно, что щупальца португальского кораблика содержат сильный яд, который может вызвать болезненные ожоги, увеличение лимфатических узлов, тошноту, трудности с дыханием, онемение конечностей. В некоторых случаях контакт с ядом может даже привести к параличу. Интересно, что угрозу представляют даже мертвые особи, выброшенные на берег, — их стрекательные клетки сохраняют активность длительное время.

© Соцсети

"Как есть", - коротко отметила Юлия Барановская и добавила, что даже встреча с таким неприятным хищником все равно не остановит ее от дальнейших погружений под воду.

В комментариях многочисленные подписчики пожелали телеведущей скорейшего выздоровления, а некоторые высказали опасения, что, возможно, ей может потребоваться медицинская помощь.

Отметим, что португальский кораблик похож на медузу, но не является ею. Он лишь ее родственник. Корабликом его называют потому, что у него имеется пузырь, похожий на парус. Благодаря ему кораблик и перемещается. Ветер и течение подталкивают существо, которое своими щупальцами ловит под поверхностью воды зоопланктон, мелких ракообразных, личинки рыб и мелких кальмаров.