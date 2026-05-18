Бизнес избранника Надежды Бабкиной впервые показал значительные убытки

Бизнес молодого избранника певицы Надежды Бабкиной Евгения Гора первый раз показал убытки. Как сообщает Telegram-канал Shot, 46-летний предприниматель потерял более 8 млн рублей на продаже ароматических свечей.

46-летний Гор зарегистрировал фирму «Юкендлз компани» еще в 2012 году. Бизнесмен начал с производства ароматизаторов в виде свечей, благовоний и диффузоров, а после расширил ассортимент: в продажу поступили скрабы, жидкое мыло и бомбочки для ванн. 76-летняя Бабкина помогала Евгению с продвижением его линеек.

Сперва бизнес приносил хорошую прибыль: с 2021 года Евгений Гор зарабатывал 33-46 млн рублей ежегодно. Показатели сильно просели в 2024 году. Гор тогда заработал всего 5 млн рублей. В 2025 году фирма ушла в минус на 8 млн.

Отмечается, что сейчас Гор подрабатывает в театре «Русская песня», директором которого является Надежда Бабкина.