Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом пара рассказала в социальных сетях.

У звездной пары родился сын. Малыша назвали Лео.

— Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка... Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир! — написал Козловский в посте.

Первые слухи о том, что Акиньшина беременна от Козловского, появились после появления пары на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera. Девушка не стала прятать округлившийся живот. Более того, у нее заметили кольцо на безымянном пальце.

Позже Козловский опубликовал в личном блоге фотографию, на которой изображен аист, в ответ на распространившиеся сообщения в СМИ о беременности его возлюбленной.

У артистки трое детей. Она воспитывает 16-летнего сына Филиппа от первого супруга, генерального директора пиар-компании «Планета Информ» Дмитрия Литвинова. От второго мужа, кинопродюсера Арчила Геловани, Акиньшина родила двоих детей — сейчас сыну Константину 13 лет, дочери Эми — девять лет. В августе 2018 года их родители развелись. У Козловского есть дочь от актрисы Ольги Зуевой. Шестилетняя Ода Валентина живет с мамой в Соединенных Штатах.