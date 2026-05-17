Собчак вспомнила неудачный опыт на сайте знакомств

Ксения Собчак в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак» поделилась давней историей. Однажды журналистка, ещё не встретив того самого, решила зарегистрироваться на одном из популярных сайтов знакомств.

Проблема возникла почти сразу: пользователи не поверили, что к ним заглянула сама Собчак.

«Я один раз зашла в Тиндер, много лет назад. Подписалась под своим именем. И мне тут же написали: «Что ты врёшь?». Потому что поверить, что туда зашла Ксения Собчак, видимо, было невозможно», — рассказала она.

Доказывать, что это действительно она, журналистка не стала, восприняв ситуацию как социальный эксперимент.

«Я была тогда одинокой девушкой», — добавила Собчак.

Ранее Ксения в соцсетях трогательно призналась в любви к своему мужу, режиссёру Константину Богомолову.