Олег Меньшиков обматерил нового «Гамлета» с Юрой Борисовым

Известный актер Олег Меньшиков посетил новую театральную постановку "Гамлет" с Юрой Борисовым в главной роли и остался недоволен увиденным. В своей резкой критике он не сдержался и использовал ненормативную лексику, подчеркивая серьезность своих претензий.

На премьере "Гамлета" режиссера, который решил экспериментировать с текстами разных переводчиков, Меньшиков был шокирован отсутствием оригинальных диалогов и ключевых сцен. Вместо этого, спектакль оказался наполнен неуместными шутками и визуальными решениями, которые вызвали недоумение у зрителей. Особенно актеру не понравилось, что главные герои, включая Гамлета, были одеты в костюмы из фольги, что, по его мнению, полностью разрушило атмосферу классической пьесы.

"То, что я увидел — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище," — заявил Меньшиков.

Он подчеркнул важность соблюдения границ в искусстве, добавив, что "глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки наказываться по закону". Эти слова подчеркивают его глубокое разочарование в подходе к классической литературе и театральному искусству.

Мнения о новой интерпретации "Гамлета" разделились: некоторые зрители оценили свежий взгляд на классическую пьесу, в то время как другие согласны с Меньшиковым, считая, что такие эксперименты могут навредить репутации театра.

